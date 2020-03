"Vendetta, vendetta, vendetta", la canzone di Michele Mirenna contro il Coronavirus

"Vendetta, vendetta, vendetta", si intitola così il brano scritto dal giornalista e aforista romano Roberto Gervaso e interpretato dal cantante di Paternò (Catania) Michele Mirenna che ne ha composto musica e arrangiamento lanciando un messaggio contro il Coronavirus.

Gervaso e Renna, 30 anni ed ex partecipante di "The Voice of Italy 2018" nel team di Al Bano, hanno voluto porre l'accento su tutte le ferite inferte dall'uomo nel corso dei secoli alla Terra. A parlare in prima persona infatti è proprio la Natura che urla vendetta per tutto il dolore che le è stato provocato.

Immagini tratte dal video di Eredus "The Breathtaking Beauty of Nature".

