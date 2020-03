“Non siamo soli”, milioni di click per il discorso di Alberto Angela sul Coronavirus

Senza ombra di dubbio, il discorso di Alberto Angela fatto in tv contro il Coronavirus è quello che sta continuando in queste ore a raccogliere consensi, e a spopolare sul web. In onda su Raiuno, introducendo una replica di Stanotte a Venezia, il conduttore ha voluto spendere qualche parola sull'emergenza sanitaria che l'Italia sta affrontando, diventando il suo uno dei discorsi più "rassicuranti" finora sentiti.

Un omaggio a chi sta lavorando in corsia, ma anche un appello alla responsabilità di tutti, chiamati a rimanere in casa. Un comportamento che Angela ha voluto sottolineare come necessario, così da proteggere tante vite.

"È come se tutte le generazioni passate fossero qui a combattere con noi. Forse è questo che ci rende unici, più forti degli altri", ha detto Angela, paragonando ogni italiano ad un combattente.

"Quando tutto questo sarà passato vi chiedo due cose - ha poi concluso Angela - ossia non dimenticate chi è in prima linea oggi e chi non c'è più. Quando invece riprenderete a viaggiare, premiate l'Italia, premiate chi vive di turismo e oggi sta soffrendo tantissimo. Così facendo premierete anche le generazioni passate che stanno lottando insieme a noi".

