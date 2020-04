Coronavirus, Sting agli italiani: "So quanto state soffrendo, mi manca la mia casa in Toscana"

Sting dedica una canzone all'Italia dal titolo The Empy Chair.

L'ex dei Police, in questi giorni di emergenza Coronavirus, ha mandato anche un messaggio agli italiani tramite Pascal Vicedomini, produttore. "Salve a tutti, miei amici italiani - dice Sting -. Sono in Inghilterra, per ora libero dal virus ma come voi sto a casa per tenere la mia famiglia e i miei amici al sicuro. So quanto l’Italia ha sofferto e continua a soffrire".

Il cantante ha spiegato di essere molto legato all'Italia, anche perchè possiede una casa tra Firenze e Arezzo: "Guardo le notizie ogni giorno e mi rendo conto che quanto è successo in Italia adesso sta accadendo in tutto il mondo. Mi mancate tutti. Mi manca il mio paese preferito. Mi manca la mia bella casa in Toscana".

"Sono sicuro che in questo momento terribile molti di voi si sono separati da quelli che amano. Questa canzone parla delle persone care che ci mancano, di chi non può tornare a casa e così lasci al tuo tavolo una sedia vuota per ricordarli".

© Riproduzione riservata