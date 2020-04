Coronavirus, infermiere si prepara al turno sulle note di Vasco: il video commuove il web

Sta spopolando e commuovendo il web il video di un infermiere di Rivoli - dedicato a tutti i suoi colleghi - mentre si prepara al turno di lavoro in uno dei tanti reparti Covid-19.

Il filmato è stato poi montato sulle note di "Un senso", canzone di Vasco Rossi. "Dedicato a tutti i colleghi che stanno per iniziare e a quelli che stanno per finire, - ha scritto l'infermiere su Facebook condividendo il video - a chi si sta bardando tra mille pensieri, a chi si sta togliendo la mascherina maledetta. Come dice il Blasco domani arriverà lo stesso anche se questa notte un senso non ce l’ha".

