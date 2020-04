Incinta al quarto mese, la fidanzata di Rugani Michela Persico svela: "Ho ancora il Coronavirus"

Michela Persico - fidanzata di Daniele Rugani, calciatore della Juventus - è ancora positiva al Coronavirus.

L'ha raccontato lei stessa in collegamento a Live-Non è la d’Urso. Incinta al quarto mese e nonostante l'isolamento, la 29enne è ancora affetta da Covid-19. Continua dunque la sua quarantena lontano dal fidanzato che in queste settimane si trova in un hotel messo a disposizione dalla Juventus.

“Sono ancora positiva al Coronavirus - ha detto in collegamento con Barbara D'Urso -. Io e Daniele dovremo stare ancora un mesetto distanti”.

Sul fronte gravidanza, la Persico ha ricevuto delle notizie rassicuranti. "Avrei dovuto fare degli esami per la verifica del dna fetale, dunque di eventuali malformazioni del bambino. Tuttavia, non essendo possibile, mi è stato detto comunque di stare tranquilla perchè essendo una mamma giovane, il rischio è basso".

Lei e Rugani stanno insieme dal 2016. Michela è una conduttrice sportiva e durante un servizio di calcio, ha conosciuto il suo Daniele.

