"Le feste di Pablo", Fedez torna a fare musica: "Così ho ritrovato me stesso"

Esce "Le feste di Pablo", il nuovo singolo che segna di fatto il ritorno alla musica di Fedez.

Insieme a lui Cara, una giovane artista emergente. Dopo una pausa dalla musica per dedicarsi alla famiglia, la moglie Chiara Ferragni e il figlio Leone, il rapper è tornato a scrivere. Il risultato è questo singolo che lo stesso Fedez ha voluto così spiegare in una delle sue storie su Instagram.

"La quarantena ci costringe a pensare e io non voglio buttare via questa occasione. Prima che tutto questo iniziasse - ha detto Fedez - mi sono preso una lunga pausa dalla musica per dedicarmi alla mia famiglia, lavorare su me stesso e scartavetrare i miei spigoli. Così ho iniziato un percorso nuovo, che è l'unica cosa che ho tenuto fuori dai social in questi mesi proprio perchè non era solo musica, ma qualcosa di più fragile. Ritrovare me stesso attraverso nuove canzoni".

E ancora: "Mi ero stupidamente convinto che il valore della musica potesse essere proporzionale all'uso dello studio in cui veniva registrato...ma avete notato come sono essenziali gli interni di una navicella spaziale? Così sono andato a lavorare in un piccolo studio alla periferia di Crema. In questi mesi sono tornato a fare musica come quando avevo 18 anni, senza pensare troppo alle conseguenze strategiche. In studio ho incrociato una giovane artista emergente che stava registrando una sua canzone: 'Ti spiace se provo a scriverci una strofa?'. In questi giorni ho creato il set up amatoriale di quando ho registrato il mio primo disco da indipendente ed ho ritrovato la bozza di quel pezzo e allora ho capito cosa rappresenta per me la musica: rompere le catene con un taglia unghie. Spero che anche per voi un momento così triste e tragico possa aiutarvi ad aprire gli occhi e a capire cosa è veramente importante pronti ad abbracciarlo non appena finirà. Vorrei creare occasioni di spensieratezza con la musica, così ho pensato: Federico hai parlato troppo, cantaci qualcosa".

