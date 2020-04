Spunta sui social un video inedito di Nadia Toffa, diffuso dalla madre Margherita. L'inviata de Le Iene è morta il 13 agosto dello scorso anno a 40 anni per un tumore cerebrale.

Nel filmato si vede la Toffa ancora bambina mentre inizia a camminare, tenendo la madre per mano. Poi sempre la Toffa a 11 anni in cui gioca a condurre un tg improvvisato. Il video è stato condiviso dalla madre, per omaggiare la figlia e sottolineare quanto le manchi.

