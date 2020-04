Nek parla del suo nuovo singolo "Perdonare": "È un grande atto di coraggio"

In quarantena a Sassuolo insieme alla famiglia, Nek parla del suo nuovo singolo, "Perdonare".

Per girare il videoclip si è servito di numerosi fan in collegamento virtuale con lui, ma anche della famiglia. In collegamento con Francesca Fialdini a "Da noi... a ruota libera", il cantante si è raccontato, parlando anche di questo periodo di emergenza dovuto al Coronavirus.

"Durante la mia vita, tutto ha portato a migliorarmi. Sbagliare ci fa rendere conto di quanto si può toccare il fondo - ha detto - quanto avremmo voluto tornare indietro con il tempo per non commettere lo stesso sbaglio”.

Ma per ogni sbaglio c'è una possibilità di perdono: "Si è forti se si perdona - ha spiegato il cantante - io sono stato perdonato, ed ho perdonato. Perdonare è un grande atto di coraggio, un po' come chiedere scusa”.

© Riproduzione riservata