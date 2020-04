Medici americani ballano "Waka waka" di Shakira, la cantante: "Grazie eroi"

Medici, operatori sanitari e della sicurezza americani ballano sulle note della canzone Waka waka di Shakira. Un flashmob pensato per regalare un sorriso in questo periodo di emergenza Coronavirus.

La cantante ha condiviso il video su Instagram, ringraziando tutti: "Questi video sono incredibili - ha scritto Shakira - e sono così onorata che questa mia canzone possa risollevare in questo momento così difficile. Grazie eroi in prima linea per tutto quello che state facendo".

