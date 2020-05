Si chiama "Boss B **** Fight Challenge" la nuova sfida a suon di finti "pugni" che circola sui social. A dare il via a questo nuovo challenge alcune delle donne più famose di Hollywood: da Drew Barrymore a Rosario Dawson, da Halle Berry a Daryl Hannah.

La clip è stata ideata dall'attrice e stuntwoman Zoë Bell, nota per aver preso come controfigura i pugni al posto di Uma Thurman in "Kill Bill" e Lucy Lawless in "Xena: Warrior Princess"

© Riproduzione riservata