Sono passati quindici anni dalla morte di Alberto Castagna, popolare conduttore e giornalista a Mediaset. A rendergli omaggio un video mandato in onda a "Live Non è la D'Urso" che ripercorre gli anni della sua carriera in tv: dagli esordi al Tg2 fino all'arrivo a Mediaset e alla conduzione di "Stranamore".

Hanno partecipato a questo momento emozionante la storica fidanzata, Francesca Rettondini, e una delle sue colleghe Emanuela Folliero.

© Riproduzione riservata