Paura di volare? Esperta: "Someone like you di Adele è la hit perfetta per curarla"

"'Someone like you' di Adele è il brano perfetto per curare la paura di volare". Ad affermarlo è la dottoressa Becky Spelman, psicologa specializzata in disturbi d'ansia.

In generale, sembra che anche altri brani della famosa cantante possano essere d'aiuto contro i disturbi d'ansia. La dottoressa ha preso in esame i bpm ossia i cosiddetti battiti per minuti che compongono il ritmo del brano, perfetti per scandire la respirazione di chi soffre d'ansia.

Ecco perchè la musica può far abbassare il battito cardiaco e la pressione sanguigna.

"La musica stimola sia la parte sinistra del cervello, più logica, che la parte destra, più legata alle emozioni - spiega la dottoressa - stimolando così anche il sistema limbico che elabora ricordi ed emozioni negative trasformandoli in pensieri più equilibrati".

