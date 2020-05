Didattica a distanza per tutti, il video-appello: ci sono anche i siciliani Sansoni e Roy Paci

Ci sono anche i palermitani Sansoni e il musicista di Augusta Roy Paci nel video in cui diversi artisti di fama nazionale lanciano virtualmente il loro sostegno a docenti e alunni che non possono avere accesso alla didattica a distanza.

"A seguito della chiusura degli istituti per l’emergenza Coronavirus, - si legge in una nota - Fare x bene lancia l’iniziativa Adotta uno scolaro con l’obiettivo di dare un supporto tecnico e operativo ai docenti e a tutti gli studenti che non hanno accesso alla didattica a distanza per mancanza di device o connettività".

Un modo per accendere i riflettori su questa ulteriore emergenza, promuovendo così una raccolta fondi per consentire alle scuole di dotare gli studenti dei device e della connettività per accedere alla didattica a distanza, e garantendo di fatto il diritto allo studio.

