La malattia di Sinisa Mihajlovic, la figlia Viktorija: "Quando l'ho saputo ho dato di matto"

"Quando ho saputo della malattia di mio padre ero arrabbiatissima, non sapevo con chi prendermela. Tra me e me dicevo: perchè a lui?".

“Sinisa, mio padre” è il libro che Viktorija Mihajlovic, una dei 5 figli dell’allenatore del Bologna, ha presentato a “Domenica In”. La giovane ha raccontato il momento in cui ha scoperto che il padre soffriva di leucemia.

"Mia mamma prima lo disse a mia sorella e poi mi mandò a chiamare, io pensai di essere stata scoperta su qualcosa ma quando mi disse della leucemia, diedi di matto. Mamma non riusciva a calmarmi, fu mio padre a farmi ragionare e io risposi che lo amavo. Quando l’unica scelta che hai, è essere forte, la forza ti esce".

