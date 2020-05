La morte di Ezio Bosso, il ricordo a Domenica In: "Trasmetteva l'amore per la musica"

"Ezio Bosso aveva un grande talento: era un grande comunicatore, riusciva a trasmettere l'amore per la musica classica a tutti, entrava in empatia con tutti". Questo il ricordo di Luca Bianchini, scrittore e conduttore radiofonico, ospite a Domenica In.

"Ho avuto la fortuna di conoscerlo, siamo entrambi di Torino ma ci siamo solo incrociati in una enoteca a Londra dove avevamo un’amica in comune che lo amava e lo invitava - ha detto Bosso - La prima volta non stava ancora male e l’ho visto ancora in piedi, ma l’ho conosciuto veramente da quando è arrivata la malattia".

