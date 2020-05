"Servono due persone per infettarmi...", sul web polemiche e ironia per la gaffe di Gallera

"Siamo a un indice di contagio dello 0,51 che cosa vuol dire? che per infettare me bisogna trovare due persone infette nello stesso momento. Non è così semplice".

La gaffe dell’assessore lombardo Giulio Gallera fa esplodere la polemica e l’ironia sui social.

Se l’indice RO citato dall’assessore è pari a 1 infatti significa che ogni contagiato può infettare un’altra persona, sotto l’uno meno di uno, ma si tratta semplicemente di un numero statistico. E quindi a 0,51 per ogni 10 persone positive si registrano mediamente 5 nuovi casi.

Lo stesso Gallera però smorza le polemiche sostenendo che non si è trattato di una gaffe ma di una semplificazione per far comprendere che il virus sta rallentando.

"Sono allibito, in quanto a strumentalizzazione oggi abbiamo messo in campo addirittura comici e attori. Ho cercato di spiegare in maniera semplice quello che sta succedendo", ha replicato Gallera.

"Ormai tutti sono diventati virologi, prima eravamo allenatori della nazionale ed esperti di spread - ha proseguito - Il fatto che l'indice Rt sia diventato 0,5 è un elemento positivo. Abbiamo cercato di spiegarlo in maniera semplice, da un lato noi dobbiamo chiedere al cittadino di essere rigoroso, dall'altro dobbiamo anche sottolineare che gli sforzi fatti hanno portato a una riduzione del contagio".

