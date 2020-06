In viaggio verso il mare, Gianni Morandi canta sui social: "Andavo a cento all'ora..."

«Andavo a cento all’ora per trovar la bimba mia...» È Gianni Morandi che intona in un video su Instagram uno dei suoi primi grandi successi per sdrammatizzare il pesante traffico verso il mare.

Il cantautore di Monghidoro è in viaggio con la moglie Anna, lei al volante, con destinazione presumibilmente la riviera romagnola ma la loro auto, come centinaia di altre che si vedono nel filmato, è incolonnata sotto il sole.

Morandi, star dei social, ironizza e rispolvera le note della sua hit degli anni '60 regalando ai fan un pezzo del ritornello in coppia con la moglie. «Anna, devi andare a cento all’ora», sprona alla fine Morandi, e lei sorridendo «Ci provo...»

