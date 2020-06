I The Kolors rinunciano alla finale di Amici Speciali: l'annuncio di Stash

I 4 finalisti sono Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e Stash dei The Kolors. Ma è stato proprio il frontman dei The Kolors ad annunciare di voler rinunciare alla finale.

"Seppur simbolico, questo trofeo rappresenta un'opportunità per ognuno di noi - ha detto Stash - e io ritengo di aver già avuto diverse opportunità". Ecco che gli altre 3 artisti rimasti in finale hanno deciso che al posto della band ci sarà il ballerino Umberto.

Gli altri concorrenti del programma non sono stati eliminati ma faranno da supporter ai finalisti. Loro sono: i cantanti Giordana Angi, Gaia Gozzi, Alberto Urso, Random e i ballerini Andreas Muller, Gabriele Esposito e Javier Rojas.

Il talent è nato come spettacolo a fini benefici, per aiutare l'Italia in emergenza Coronavirus.