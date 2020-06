Fabrizio Corona, il messaggio prima dell'udienza: "Si decide se devo rifare 9 mesi di carcere"

Fabrizio Corona torna a parlare. E lo fa a poche ore dall'udienza in Cassazione che si svolgerà a porte chiuse. "Si decide se devo rifarmi 9 mesi che ho già fatto di pena" ha detto in un videomessaggio mandato in onda a Live- Non è la D'Urso.

"Sono sereno anche se questo è un momento particolare per la giustizia italiana”, spiega l'ex re dei paparazzi, ora agli arresti domiciliari, "tra una cosa e l’altra ho fatto sei anni di galera: lotto affinché mi venga riconosciuto ciò che è giusto".

