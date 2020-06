Via agli esami di Maturità, le esilaranti dritte dei Soldi Spicci agli studenti per farsi suggerire

Partita la Maturità 2020, ogni studente oggi - dotato di mascherina - si è ripresentato davanti ai professori per sostenere l'esame orale, unica prova da sostenere quest'anno viste le restrizioni anti Covid.

Ecco che il duo comico palermitano "I soldi spicci" ha voluto mandare il loro personale in bocca al lupo, dando anche delle improbabili dritte su come passare l'esame facilmente.

Nel video, dunque, vengono presentate alcune semplici mosse per rispondere correttamente alle domande dei professori, un po' come si faceva in passato quando si copiava agli scritti.

C'è quindi la "mascheri-cuffia": alla mascherina vanno inseriti degli auricolari per farsi suggerire da casa.

Oppure la "mascherina parlante", all'interno della quale è possibile inserire il proprio cellulare dal quale in vivavoce qualcun altro può rispondere correttamente alle domande.

