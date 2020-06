In tv dopo la nascita della figlia, Luca Argentero: "Non immaginavo una felicità così grande"

Padre di Nina Speranza, nata lo scorso 20 maggio, Luca Argentero è tornato in tv per parlare della figlia avuta da Cristina Marino.

L'attore 42enne è stato intervistato da Alessandro Cattelan, ospite di EPCC, “E poi c’è Cattelan”, in onda su Sky Uno

"In quarantena ho avuto una figlia - ha detto ironizzando l'attore - e in questo periodo sono in carenza di sonno".

E sull'esperienza di diventare padre, ha detto: "Non pensavo si potessero raggiungere apici di felicità così grandi. Lo so sembra retorico quando senti gli altri che te lo raccontano ma è veramente così”.

© Riproduzione riservata