Sandra Milo contro Asia Argento: "Sbagliato denunciare Weinstein" - La lite in tv

Scontro in diretta tv Live-Non è la d’Urso fra Asia Argento e Sandra Milo. Tutto è iniziato quando la Milo ha detto alla Argento: "Hai sbagliato a denunciare Weinstein".

La Milo ha fatto riferimento alla denuncia di Asia Argento, fatta nell'ottobre del 2017, contro il produttore americano Harvey Weinstein per molestie sessuali. In particolare, l'attrice aveva dichiarato che nel 1997, durante un party in Costa Azzurra, Weinstein l'avrebbe costretta a fargli un massaggio e a subire un rapporto orale.

L'attrice ha anche affermato che, per paura di ritorsioni, aveva scelto di non rivelare prima la vicenda. Oltre alle molestie subite da Weinstein, Asia Argento ha anche denunciato pubblicamente altri due episodi: un attore e regista italiano, quando lei aveva 16 anni, avrebbe avuto un comportamento sessualmente molesto mentre parlavano del personaggio che lei avrebbe dovuto interpretare all'interno di una roulotte, mentre anni dopo un regista statunitense le avrebbe fatto assumere la droga da stupro per poi violentarla mentre era in stato di incoscienza.

"Io ti trovo una donna molto divertente, - ha detto la Milo ad Asia Argento - non trovo che sia coraggioso denunciare uno stupro dopo tanti anni e dopo che altri lo avevano già fatto. Inoltre, se un uomo ti ha stuprato perché ci fai un film insieme?".

Asia ha dunque provato a replicare, sottolineando di non aver fatto nessun film con Weinstein dopo lo stupro. La Milo comunque è andata avanti a parlare senza ascoltare. Ecco la Argento ha alzato i toni dello scontro dicendo: "A’ bella, non li ho fatti! Qualcuno le può fare un briefing? A’ Sandra, non ci ho più lavorato, me senti? Vabbè questa è partita. Ma non sente?".

