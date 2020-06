Felice per il figlio in arrivo, Stash suona Santana accanto al pancione della fidanzata

Sempre visibilmente emozionato da quando ha saputo di aspettare un figlio dalla sua fidanzata Giulia Belmonte, Stash è tornato a condividere un nuovo video sui social.

Dopo il filmato dell'ecografia, attraverso il quale il frontman dei The Kolors ha annunciato la gravidanza, ora Stash ha voluto regalare ai suoi fan un nuovo video in cui dedica al figlio in pancia un brano di Santana, suonato con la chitarra elettrica.

"Ho scoperto che si sono già formate le orecchie, - ha scritto Stash - quindi iniziamo con l’educazione musicale. Oggi con una delle mie melodie preferite, 'Flor d’Luna' di Carlos Santana".

Il video in poche ore ha fatto commuovere il web, raggiungendo oltre 165 mila visualizzazioni e oltre un migliaio di commenti.

“Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato (riferendosi al battito del bambino) - aveva detto Stash quando ha annunciato la lieta notizia -. Come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso".

