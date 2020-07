Estate 2020, parte il toto-tormentone: ecco le 10 hit italiane più quotate

Fioccano le uscite discografiche nell'estate 2020 ed è già toto-tormentone. A sfidarsi per il primo posto, di settimana in settimana, non fanno che aggiungersi nuovi singoli che puntano alla vette delle classifiche on line. Ecco i brani più quotati del momento.

"KARAOKE" - Boomdabash e Alessandra Amoroso

Continua il positivo sodalizio tra i Boomdabash e Alessandra Amoroso che, dopo "Mambo Salentino" tornano con "Karaoke": una hit tutta da ballare.

"GUARANÀ" - Elodie

Elodie punta tutto su "Guaranà". Dopo "Andromeda" e il palco di Sanremo, la cantante promette di diventare la regina dell'estate 2020.

"LA ISLA" - Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri

Una nuova collaborazione è quella tra Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini che sfidano le colleghe a suon di ritmi latini.

"NON MI BASTA PIÙ" - Baby k e Chiara Ferragni

Schizzata al primo posto tra le tendenze on line in appena tre giorni dall'uscita del suo video ufficiale, "Non mi basta più" di Baby K, con special guest l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, è già un successo.

"BAM BAM TWIST" - Achille Lauro

Stupisce ancora Achille Lauro che con "Bam Bam Twist" e il suo sound retrò si ispira alle atmosfere tarantiniane accompagnato, nel video, da due guest star: Francesca Barra e Claudio Santamaria.

"UN'ALTRA ESTATE" - Diodato

Romantico invece Diodato con "Un'altra estate" scritta immaginando la stagione estiva, fuori dalla sua finestra, dopo il lockdown.

"LA CANZONE DELL'ESTATE" - Luca Carboni

Si intitola invece "La canzone dell'estate", il nuovo singolo dai ritmi elettropop di Luca Carboni a metà tra passato e presente.

"MEDITERRANEA" - Irama

Uscito lo scorso maggio, il nuovo singolo di Irama "Mediterranea" rimane aggrappato alle classiche e tenta anche lui la gara a tormentone 2020.

"BIMBI PER STRADA" - Fedez, Robert Miles

Fedez sfida la consorte nella gara a tormentone estivo 2020 con "Bimbi per strada" sulle note di uno dei maggiori successi anni '90, "Children" di Robert Miles.

© Riproduzione riservata