Canta le cover dance degli anni '90, nel nuovo album la svolta di Achille Lauro

Achille Lauro si dà ufficialmente alla dance. Il nuovo disco, "1990", contiene dei brani di un genere completamente diverso da quallo al quale l'eccentrico artista ha abituato il suo pubblico.

Basta trap per il momento, insomma. Per Achille Lauro questa rappresenta un'occasione per sperimentare tutti i generi musicali.

Il disco contiene sette cover, attraverso le quali Achille Lauro reinterpreta grandi hit dance degli anni ’90.

Le tracce del nuovo disco infatti sono:

Be my lover di La Bouche

Blue (Da ba dee) degli Eiffel 65

Scatman’s World di Scatman John

Sweet dreams (are made of this) degli Eurythmics

Me and you di Kenny Chesney

The summer is magic di Playahitty

Illusion

