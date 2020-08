Hit dell'estate, "Jerusalema" è il brano più cercato su Shazam

È la musica dance a dominare la classifica dei brani più ricercati tramite Shazam, la popolare applicazione per il riconoscimento dei brani sconosciuti. Sul gradino più alto del podio infatti troviamo «Jerusalema» brano confezionato da Master KG insieme alla nigeriana Nomcebo Zikode. Seconda posizione guadagnata dai Purple Disco Machine in featuring con Sophie and the Giants, il titolo del brano è «Hypnotized».

Terzo posto dove si confermano Topic e A7S con la loro prima hit «Breaking Me». Ancora dance al quarto posto con Jawsh 685 e Jason Derulo che insieme firmano «Savage Love». Spazio ai tormentoni al quinto posto dove troviamo «A un passo dalla luna» di Rocco Hunt e l’attrice spagnola Ana Mena. Sesta posizione che prosegue sulla stessa scia con «Ciclone» della premiata ditta Takagi & Ketra che per l’occasione coinvolgono l’ex «Amici di Maria De Filippi» Elodie e i ritrovati Gipsy King.

Settimo posto per il cantante e produttore olandese Dotan con il suo ultimo singolo «No Words». Si torna alle hit estive in ottava posizione con un altro esperto della specialità come Fred De Palma che quest’anno sceglie la brasiliana Anitta per la sua «Paloma». Nono posto occupato dai salentini Boomdabash insieme ad Alessandra Amoroso, il brano è un altro tormentone e il titolo è «Karaoke». Chiude la top ten Aiello, nuova voce del cantautorato indie con la sua «Vienimi (a ballare)».

