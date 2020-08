I 40 anni di "Woman in love", il brano in cui Barbra Streisand cantò una nota per oltre 10 secondi

Il 16 agosto di 40 anni fa usciva il grande successo di Barbra Streisand, "Woman in love". Scritta dai Bee Gees, la canzone è tratta dall'album "Guilty". Per questo brano, la Streisand ha vinto il premio Ivor Novello (1980) come migliore canzone per musica e lirica.

Nel corso del brano, la cantante riesce a mantenere una nota per oltre 10 secondi. Succede nei versi "I stumble and fall but I give you it all". È proprio la parola "all" che viene mantenuta per più di 10 secondi.

Secondo un conduttore radiofonico, si trattava della nota più "lunga" mai tenuta da una cantante in una canzone.

