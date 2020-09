Pau Donès, in un documentario le sue ultime parole: "Non ho paura di morire"

Presto presentato al festival di Malaga, per poi uscire nei cinema spagnoli a ottobre, un nuovo documentario - dal titolo "Eso que tú me das" - racconta la vita di Pau Donès, leader degli Jarabe de Palo, morto a 53 anni a causa di un tumore.

Intervistato dal giornalista Jordi Évole, Pau Donés nel documentario parla della sua malattia, ammettendo: "Non ho paura di morire, perché dovrei averne?".

Dopo anni di lotta contro il cancro, lo scorso maggio, il cantante aveva ricevuto la notizia che, ormai, gli rimanevano solo poche settimane di vita.

"Sono qui per parlare della vita, - ha continuato il cantante scomparso - non della morte. Non vorrei andarmene, perché ho ancora molte cose da fare, ma questo è quello che ho, questo è quello che mi rimane. Quello che mi interessa è la vita. Uccide più la paura della morte. La paura blocca, è terribile".

© Riproduzione riservata