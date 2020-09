Coco Rocha entra in piscina e rimane bloccata, l'incidente alla sfilata di Siriano

Un piccolo incidente per Coco Rocha alla sfilata di Christian Siriano. La top model, al settimo mese di gravidanza, entra in piscina con il suo voluminoso abito rosso, ma poi non riesce ad uscire.

La sfilata è stata organizzata nella lussuosa villa dello stilista, che, per l’occasione, ha trasformato la sala da pranzo in camerino e la cucina in backstage. Famoso per i suoi abiti dalle silhouette accentuate, per la presentazione della collezione primavera estate 2021, Coco Rocha si è aggiudicata l’abito migliore: un modello rosso fuoco in stile flamenco.

Dopo aver percorso il giardino attorno alla piscina, con ampie falcate nonostante il pancione, Coco Rocha, che è incinta del suo terzo figlio, ha deciso di entrare in acqua. Sul suo profilo Instagram ha scritto. “Perché camminare quando puoi nuotare?”.

In realtà, forse, sarebbe stato meglio se avesse continuato a camminare. La modella è entrata in piscina con sicurezza nonostante l’ampio abito e i tacchi vertiginosi. Il vestito si è immediatamente gonfiato per effetto dell’acqua, come fossero tanti palloncini rossi.

Al momento di uscire dalla piscina, però, qualcosa è andato storto. Sia per il peso del vestito bagnato, che, forse, anche per il pancione, Coco Rocha è rimasta bloccata sui gradini e un assistente ha dovuto aiutarla sollevando a fatica l’abito.

