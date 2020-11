Diodato vince il Best Italian Act agli Mtv Emas: "Speriamo di tornare presto alla normalità"

Si conferma un 2020 fortunato per Diodato: il cantante vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo si è aggiudicato il Best Italian Act dell’edizione 2020 degli MTV EMAs. L’artista tarantino era in nomination - per questo specifico riconoscimento locale - con Elettra Lamborghini, Irama, Levante, Random.

Nella serata di Londra, gli MTV EMAs 2020 hanno reso onore ad alcuni dei nomi più grandi della scena musicale globale. I BTS hanno trionfato aggiudicandosi 4 premi - "Best Song", "Best Group", "Best Virtual Live" e "Biggest Fans", Karol G ha vinto nella nuova categoria "Best Latin" e "Best Collaboration" per "Tusa" featuring Nicki Minaj; Lady Gaga ha vinto per "Best Artist" e DJ Khaled per "Best Video".

Yungblud ha vinto il suo primo award degli EMA come "Best Push", mentre le Little Mix, presentatrici e performer della serata, hanno vinto il premio per "Best Pop". Tra gli altri vincitori: Cardi B si è aggiudicata il "Best Hip-Hop", Coldplay il "Best Rock", Hayley Williams il "Best Alternative".

DJ Khaled, che ha ricevuto il "Best Video" per la sua hit "Popstar" featuring Drake e con Justin Bieber, ha introdotto due spettacolari esibizioni realizzate a Miami. Il vincitore del "Best Latin" e di "Best Collaboration" Karol G ha portato i fan nella zona industriale della città con la performance di "Bichota" insieme a motociclisti stuntmen e con le classiche auto vintage degli anni 60. L’artista globale latino Maluma si è esibito per la sua prima volta agli EMA in un set molto intimo con atmosfera influenzata dal suo album "Papi Juancho". Maluma ha offerto la sua hit internazionale "DjaDja" con la superstar francese Aya Nakamura; è stata la prima volta per entrambi, dopo di chè Maluma ha continuato con la sua hit globale "Hawai" terminando su un balcone con una spettacolare vista sulla città.

Nello show sono apparsi in qualità di presenter Anitta, Anne-Marie, Madison Beer, Lewis Hamilton, Winnie Harlow, Aya Nakamura, Rita Ora, Roman Reigns, Bebe Rexha, e Big Sean. C'è stato, inoltre, un tributo agli artisti che sono scomparsi nel 2020 e alla leggenda rock Eddie Van Halen, morto pochi giorni fa, con un montaggio con contributi di Tom Morello, St. Vincent e Taylor Hawkins.

Per il terzo anno è stato assegnato l’MTV EMA Generation Change Award quest’anno dato a 5 donne coraggiose del 2020 in virtù del loro importante impegno nella lotta per la giustizia razziale e sociale in tutto il mondo. Un importante riconoscimento a giovani attiviste che stanno portando il cambiamento in tutto il mondo, le vincitrici sono: la giornalista Luiza Brasil (Brasile), la giornalista investigativa e regista di documentari Kiki Mordi (Nigeria), la militante per la giustizia razziale Temi Mwale (UK), la fotografa Catherhea Potjanaporn (Malesia) e la scrittrice e consulente media Raquel Willis (US). Ognuna ha ricevuto un premio appositamente creato e personalizzato da Azarra, artista inglese che a Londra ha supportato il movimento Black Lives Matter.

Lo show sarà di nuovo in onda su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV) domani alle 23.40, su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky) sempre domani alle 19.00 e su VH1 (canale 67 del dtt, 22 di tivusat e 715 di Sky) martedì 10 novembre alle 21.30.

© Riproduzione riservata