"Non ce n'è", il tormentone di Angela da Mondello diventa una canzone: ecco il video

Angela Chianello, meglio nota come Angela da Mondello, ha condiviso sui social il video della canzone "Non c'è n'è".

Soltanto ieri la donna, diventata famosa dopo aver pronunciato a giugno la frase "Non ce n'è Covid" in un servizio andato in onda nel programma di Barbara D'Urso su Canale 5, era stata denunciata per aver fatto le riprese senza mascherina e senza distanziamento.

Parte del video è stato girato a Mondello e ieri la signora Angela è stata denunciata per aver girato il video senza mascherina e senza rispettare il distanziamento. Per lei e il suo agente è scattata una sanzione amministrativa.

Adesso Angela da Mondello fa del suo tormentone una canzone, il cui video è stato condiviso sui suoi canali social.

Come Angela ha tenuto a precisare in un post sui social, non c'è stato alcun arresto ma la condanna al pagamento di una multa per non aver rispettato le norme anti-Covid mentre girava il video di "Non ce n'è". La frase è diventata virale immediatamente, scatenando la fantasia degli utenti del web con meme di ogni genere.

