"Siate pigri, restate sul divano", lo spot anti-Covid del governo tedesco è virale

Per combattere la pandemia di Coronavirus basta essere "pigri come procioni" e restare a casa sul divano. È questo il messaggio lanciato dall'originale spot del Governo tedesco.

Un finto messaggio dal futuro per raccomandare ai connazionali di rimanere a casa per limitare i contagi. Lo spot è diventato immediatamente virale.

Ne video, girato come se fosse un documentario storico, un uomo anziano racconta, in un futuro immaginario, come da ventenne fronteggiò il coronavirus nell’inverno del 2020. A quell'età avrebbe voluto studiare, uscire con gli amici, divertirsi e invece un pericolo mai visto prima si diffuse su tutta la terra. Lui e la sua generazione divennero eroi facendo una sola cosa: restando a casa, sul divano.

