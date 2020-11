Chiara Ferragni e la violenza sulle donne: "È il momento di reagire"

"Essere donna nel 2020", è questo il titolo del lungo video postato sui social da Chiara Ferragni. Un discorso di circa 11 minuti in cui spiega che le donne, spesso vittime di violenza, sono costrette a subire anche la gogna mediatica. Le sue parole hanno fatto immediatamente il giro del web.

Sono tanti i punti affrontati da Chiara Ferragni nel suo video: femminicidio, revenge porn evittim blaming sono solo alcuni. Il messaggio più forte che manda l'influencer è l'invito a reagire, a "prendere posizione e di cambiare. Questa è una battaglia che dobbiamo vivere e combattere tutti noi insieme... per costruire una società migliore per tutti noi e per tutte noi".

"Si dice che lui era geloso o che lei gli aveva fatto le corna. Questo fa pensare che anche la donna abbia un ruolo e che la violenza passi in secondo piano o che sia in parte giustificata. Si sposta la colpa dall’aggressore alla vittima.", dice la influencer.

La Ferragni spinge le donne a fare fronte comune e a sostenersi a vicenda, con il supporto anche degli uomini che condividono la loro battaglia. "Il problema secondo me è che la nostra società è ancora molto maschilista e patriarcale, dove le donne vengono giudicate in maniere differenti. Ma questo giudizio non deriva soltanto dagli uomini, ma spesso anche dalle donne stesse che sono sempre pronte ad accusarsi a vicenda".

L'influencer piega di trovarsi in una posizione privilegiata perché la sua voce viene ascoltata da migliaia di persone ogni giorno, e intende metterla a disposizione per le cause che le stanno a cuore.

