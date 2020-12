Auguri da Gabriele Greco

Gabriele Greco (Messina, 11 ottobre 1976), attore, regista e musicista. Ha esordito a teatro con lo spettacolo “Nella giungla delle città” di Bertolt Brecht, per la regia di Federico Tiezzi, per poi lavorare con un altro grande maestro della scena come Giancarlo Cobelli in “Un patriota per me” di John Osborne. Dopo la partecipazione alla fortunatissima soap opera “Vivere” (dal 1999 al 2008 su Canale 5), dove interpreta il ruolo di Luca Canale, sul piccolo schermo è stato tra protagonisti di numerose fiction di successo come “Capri 3” (Raiuno) accanto a Lucia Bosè e Mariano Rigillo. Nel 2019 debutta alla regia con il docufilm per il cinema "Amalaterra" in cui descrive il dramma della Xylella, la malattia che ha distrutto gran parte degli ulivi in Puglia.

