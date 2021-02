Totò e la lettera all'ignorante cafone (dal film Miseria e Nobiltà)

TOTÒ - Una lettera?

CAFONE- Una lettera de carta, sa...

TOTÒ - E perché, le lettere si scrivono di porcellana?

CAFONE- Eh, non si può sape'...

TOTÒ - Dunque. Lei è ignorante?

CAFONE -Io? Si.

TOTÒ - Bravo, bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbero essere...

CAFONE -Eh... TOTÒ - E se ha dei figliuoli, non li mandi a scuola, per carità!

CAFONE -No, io figli nun tengo...

TOTÒ - Li faccia sguazzare nell'ignoranza...

CAFONE -No, io tengo nu cumpare nipote: proprio per lui devo scrivere la lettera, sai...

TOTÒ - Bravo. A lui? (Prende un pacco di lettere nella scrivania). Quanti anni ha questo compare?

CAFONE -Tiene quarantacinque anni...

TOTÒ - Quarantacinque? (Fruga tra le lettere e ne estrae una). Eccola qua. Questa va benissimo.

CAFONE- E cos'è questa?

TOTÒ - No, vede: noi le lettere le scriviamo prima, di modo che, quando viene la persona...

CAFONE -None! Tu non sai che debbo scrivere qui dentro! TOTÒ - Va be', non vuol dire: guadagnamo tempo.

CAFONE -E che sai, li fatti miei?

TOTÒ - Ma scusi: lei m'ha detto che suo nipote compare ha quarantacinque anni...

CAFONE -Eh, quarantacinque anni...

TOTÒ - Questa lettera io l'ho scritta tre anni fa per un signore che ne aveva quarantadue.

CAFONE -E 'stu signore che è? Lu cumpare mio?

TOTÒ - Non vuol dire! Ma gli va bene...

CAFONE -No, paisa', non me piace...

TOTÒ - Ma gli andrà bene...

CAFONE -Ma no!

TOTÒ - La vuole da capo?

CAFONE -Proprio da capo.

TOTÒ - Scriviamola da capo. Lo facevo per lei: lei con questa lettera economizzava...La vuole nuova? Facciamola nuova!

CAFONE -Bravo.

TOTÒ - Siamo qui apposta... Dunque. Vuol dettare, per cortesia?

CAFONE -Scriva.

TOTÒ - Si...

CAFONE -Napole...

TOTÒ - Eh... (Mette la penna nel calamaio e spruzza d'inchíostro il cafone). Avanti. Napoli... eccetera eccetera eccetera... Sissignore.

CAFONE -(inizia a dettare) Caro Giuseppe cumpare nipote...

TOTÒ -Beh... caro Giuseppe...

CAFONE -E mio cumpare e mio nipote.

TOTÒ - Va be', vuole che... Beh... Caro...

CAFONE -Caro...

TOTÒ - ... Giuseppe...

CAFONE -... cumpare...

TOTÒ - ... compare nipote... sì... sì... (Lo spruzza ancora d'inchiostro).

CAFONE (-asciugandosi) A Napole... a Napole stocio facendo la vita de lu signore

TOTÒ - A Napoli...

CAFONE -Stocio facendo...

TOTÒ - (s'interrompe riflettendo)) Stocio... Stocio... Io stocio, tu stoci... Non esiste questo.

CAFONE -Non te piace stocio?

TOTÒ - Sto! Io sto! Che me fai scrivere?

CAFONE -E più corto, eh...

TOTÒ - Me fai scrivere stocio... (Cancella con una mano,e spruzza di nuovo d'inchiostro il cafone)). Ah, santo Iddio, come se fa... come se fa... (Lo spruzza ancora) CAFONE- (asciugandosi il vestito) Paisa', chistu lu vestito l'hai cumprato io, eh...

TOTÒ - Ah, bravo... bravo... Paga sempre lei: bravo! (Ad alta voce rivolto a Peppiniello) Peppiniello! Quelle pizze diventano due! (Al cafone) Dica, dica...

CAFONE -Alla sera me ne vaco a lu tabbarene...

TOTÒ - Bene. Alla sera me ne vado...

CAFONE -... me ne vaco a lu tabbarene...

TOTÒ - Me ne vado...

CAFONE -... e me ne esco quanti chiode...

TOTÒ - Quanti chiodi? (Gli spruzza l'ínchiostro in un occhio).

CAFONE -Quanti chiode. Ma che, sta chiovenno ignostro, paisa'?

TOTÒ - Quanto chiodo?...

CAFONE -Chiodo, si: chiodono li porte, va...

TOTÒ - Ah. quando chiude!

CAFONE -Finisci! Finisci!

TOTÒ - Eh, dice chiodo... Chiude, chiude!

CAFONE - E per questo...

TOTÒ - E per questo...

CAFONE -... mandame...

TOTÒ ... mandami...

CAFONE -... nu poco de soldi...

TOTÒ - ... per questo mandami un po' di so... (rimane di sasso)

CAFONE -... perché nun tengo nemmeno li soldi per pagare la lettera a lu scrivano che me sta scrivendo la lettera presente...

TOTÒ - (smette di scrivere) E poi?

CAFONE - E poi... Mettece li saluti... Ponto.

TOTÒ - Ma ch'e saluti e saluti!? (Si alza e straccia la lettera).

CAFONE -(si alza anche lui, spaventato) E che?

TOTÒ - Ma che saluti e saluti!? Vai via, mascalzone! Vai via!

CAFONE- ...

TOTÒ - (lo minaccia col calamaio) E ringrazia Dio che non tiro il calamaio perché mi serve

CAFONE- E che... (Allontanandosi).

TOTÒ - (fra sè) Chiodo... ponto... stace... Mi fa perdere del tempo inutilmente

PEPPINIELLO -(Che arriva tutto contento) Papà, le pizze sono pronte: dammi i soldi.

TOTÒ - E che soldi e soldi? E che pizze e pizze? M'è passato l'appetito... Non voglio mangia' più(Torna a sedersi, amareggiato).

© Riproduzione riservata