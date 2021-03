Un vestito bianco che in controluce lascia intravedere le sue forme perfette. Elisabetta Canalis infiamma il Web con il suo ultimo video postato su Instagram. Migliaia di visualizzazioni e fan scatenati con commenti e like per la showgirl che ha registrato le sexy immagini a Milano.

Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

