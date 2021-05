Il dolce per la festa della Mamma: muffin con gocce di cioccolato

La seconda domenica di Maggio si festeggia la Festa della Mamma. Una ricorrenza molto sentita e che anche quest'anno, come lo scorso anno, è segnata dalle norme di distanziamento sociale a causa della pandemia di coronavirus. Ma perlomeno, rispetto allo scorso anno gli auguri tra mamme e figli, tra grandi e piccini, saranno meno virtuali con l'Italia quasi tutta gialla.

Quando e dove si festeggia la Mamma?

In Italia la Festa della Mamma si festeggia la seconda domenica di maggio. Così come negli Stati Uniti, in Australia, in Giappone. Ma non in tutti i Paesi c'è una data universale per questa figura...universale. In altri paesi, come Spagna e Portogallo, la mamma si festeggia la prima domenica di maggio.

Come nasce questa festa, così sentita in tutto il mondo?

Ci sono antiche celebrazioni legate alla maternità e alla celebrazione della fertilità che però non sembrano avere alcun collegamento con la festa odierna. Per ritracciare l'origine di quella attuale bisogna andare nella seconda metà dell'Ottocento. Un tentativo lo fece Julia Ward Howe, attivista pacifista e abolizionista, proponendo negli Stati Uniti nel 1870 l'istituzione del Mother's Day for Peace (Giornata della madre per la pace), come momento di riflessione contro la guerra. Ma l'iniziativa non ebbe seguito.

Più tardi, sempre negli Stati Uniti, ci provò Anna Jarvis la quale dal 1908 celebrò il Mother's Day (Giornata della madre) in onore di sua madre, un'attivista pacifista. Il presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson la ufficializzò nel 1914: da quel momento la Festa della Mamma venne festeggiata la seconda domenica di maggio, come espressione pubblica di amore e gratitudine per le madri.

La festa venne introdotta nel 1917 in Svizzera, nel 1918 in Finlandia, nel 1919 in Norvegia e in Svezia, nel 1923 in Germania e nel 1924 in Austria. Successivamente molti altri Paesi introdussero la celebrazione.

Il dolce per la festa della mamma. Ingredienti

100 grammi di zucchero

2 uova medie

50 ml di olio evo

60 ml di latte

230 grammi di farina 00

3/4 di lievito per dolci

gocce di cioccolato (q.b.)

Preparazione per dodici muffin

In una ciotola versare zucchero e uova iniziando a mescolare con le fruste elettriche fino ad ottenere una composto cremoso. Dopo aver raggiunto la giusta cremosità si aggiungono l'olio ed il latte e si continua ad amalgamare con le fruste. A questo punto si aggiunge anche la farina e si prosegue a mescolare fino a che il composto non abbia raggiunto la giusta consistenza. Infine aggiungere il lievito proseguendo a mescolare e, per ultimo le gocce di cioccolato.

Si sistemano i pirottini di carta in una pirofila adatta alla cottura dei muffin e riempiteli per i 2/3. I muffin vanno in forno pre-riscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti circa.

Per la decorazione è stata montata la panna che è stata adagiata sui muffin mediante l'uso della sac a poche. Infine, decorare con perline e cuoricini. La base ovviamente è universale, ma nella fase di decorazione si può dare sfogo alla fantasia che piace di più

© Riproduzione riservata