Il simpatico siparietto tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti ad Avanti un altro

Scontro ad Avanti un altro tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 12 maggio il conduttore ha fatto uno "sgambetto" ad amico e collega.

Nel fare una domanda su una canzone, Bonolis ha cambiato l’ultima parola del ritornello, scatenando il collega che lo ha subito rimproverato e corretto. Per tutta risposta, la replica di Bonolis non si è fatta attendere: "Te devi sta’ zitto. Non ho resistito". Laurenti si è così lamentato che ogni volta che sbaglia Bonolis lo manda fuori. Uno sfogo che Paolo non ha preso benissimo, tanto che ironicamente ha lasciato lo studio. "Ha ragione. Ho sbagliato e come penitenza di cotante misfatto, me ne vado", ha ammesso. Laurenti è così rimasto da solo per qualche minuto con il concorrente di turno. "Sono trent’anni che mi massacra. Una volta può capitare anche a lui, giusto? Come mimino lo perdoniamo. Non ha commesso grande peccato. C’è di peggio", ha fatto notare.

Un litigio divertente e simpatico, che ha animato la puntata di Avanti un altro.

