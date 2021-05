Nicola Grillone ed il suo giro d'Italia "alternativo"

Faccio un giro in bici” Sicilia-Liguria in mtb lungo tutta la tirrenica. Un progetto nato con lo scopo di raccontare l’Italia.

“Faccio un giro in bici” non è soltanto un impresa sportiva, ma è un modo per far conoscere la bellezza del nostro paese.

Le tappe: Pizzo, Paola, Maratea, Agropoli, Pompei,Gaeta, Anzio, SantaMarinella, Capalbio, Piombino, Livorno e La Spezia.

Giunti a più di metà del "tour" facciamo il punto con Nicola Grillone che documentato tutte le tappe da lui fin qui percorse

© Riproduzione riservata