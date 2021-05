Caserta: riecco le cicogne bianche di Grazzanise, nati cinque piccoli

Sono tornate, in provincia di Caserta, le cicogne bianche che ogni anno nidificano su un traliccio.

Una storia d'amore e di vita che si ripete ogni primavera. Prima arriva il maschio, in anticipo per rendere il nido più accogliente e difenderlo dagli altri uccelli. Poi arriva lei, sua compagna di sempre, visto che la cicogna bianca è tendenzialmente monogama.

Si sistema sul traliccio di Grazzanise e depone le uova, quest'anno ben cinque. I primi giorni di maggio si sono schiuse e sono nati cinque bellissimi pulli, monitorati costantemente dalle Guardie Zoofile dell'Enpa di Caserta.

L’Ente Nazionale Protezione Animali ha celebrato il lieto evento ma avverte: "Ci sono ancora troppi comuni italiani che ostacolano la nidificazione di questi volatili e li considerano presenze indesiderate. A questi ci appelliamo, non solo per ricordare che si tratta di specie particolarmente protetta, ma anche per considerare l’arricchimento che un evento naturale di questo tipo può portare".

