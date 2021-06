"Non solo bella..." vola alto Laura D'Amore: l'hostess di Catania più "seguita" al mondo INTERVISTA

Volare non è mai stato più bello, scrive un fan di Laura D'Amore in uno delle migliaia di messaggi sulla time line della hostess più sexy d'Italia. Forme da pin up, sorriso ammaliante, professionista d'esperienza sulle rotte della compagnia di bandiera. Laura oggi è una influencer proiettata verso nuovi orizzonti. E presto potrebbe realizzarsi il sogno di debuttare nel cinema, sull'onda della notorietà conquistata su internet. D'altro canto la bionda pugliese, ma catanese di cuore, ha tutti i numeri per sedurre e conquistare traguardi ambiziosi, a partire dal mondo dello spettacolo. Vive in Sicilia, a Catania, da alcuni anni.

Nel 2000, appena raggiunta la maggiore età, lascia la Puglia per trasferirsi a Perugia. Qui perfeziona i suoi studi e consegue una laurea in Marketing e pubblicità con il massimo dei voti.|

Dopo la laurea grazie ad un contratto post universitario si trasferisce un anno nella Repubblica Dominicana, dove insegna nella famosa Scuola Dante Alighieri. Tornata in Italia la D'Amore inizia il suo percorso professionale come Hostess di volo per la compagnia aerea Alitalia. Nel frattempo non smette di studiare e in breve consegue un Master in marketing e pubblicità. E' in questo periodo che la sua figura di influencer inizia ad affermarsi: l'attività social di Laura è legata al della moda. Lavora in partnership con molti brand sia internazionali che locali. E curiosità: tra chi prende l'aereo c'è persino chi prenotandosi chiede ad Alitalia di poter viaggiare nella tratta dove c'è Laura. Il suo profilo Instagram colleziona oltre 700mila follower.

“All’inizio era un gioco, ma ho visto che le mie fotografie hanno guadagnato da subito tantissimi like, così ho deciso di darle una caratterizzazione più professionale, pubblicando immagini in divisa, a bordo dell’aereo, raccontando un mestiere che ti fa sognare e mettendo in primo piano la passione per la moda”. I numeri hanno attirato gli sponsor. Ma non solo.

E la D'Amore è certa che le due carriere non siano in contrasto: “Spesso mi è capitato di incontrare a bordo degli aerei fan che mi hanno riconosciuta e anche i colleghi mi chiedono spesso di fare foto insieme”. Perfino gli hater che l’hanno incontrata hanno cambiato idea: “Mi accusavano di non rispondere ai messaggi e di modificare le immagini, ma si sono dovuti ricredere”.

