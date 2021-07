Divoratore di "hot dog" da record, ne mangia 76 in 10 minuti - VIDEO

Settantasei "hot dog" divorati in dieci minuti, a un ritmo di più di sette al minuto: è il record messo a segno dal vincitore di un torneo che, per il 4 luglio, ha messo in gara i più grandi divoratori di hot dog, l’iconico panino morbido farcito con wurstel. Il contest si è svolto a Coney Island, in un campo di baseball, alla presenza di cinquemila spettatori.

In un clima da stadio, con tifo e cori, il campione in carica Joey "Jaws" Chestnut ha sbaragliato la concorrenza con una "prestazione" da record. «Mi sono sentito proprio alla grande - ha commentato Chestnut, che viene dallo Stato dell’Indiana - anche se poteva essere un ostacolo avere tutti che tifavano e mi spingevano ad andare avanti, alla fine questo clima mi ha fatto bene». Tra le donne ha vinto Michelle Lesco, arrivata dall’Arizona, che in dieci minuti ha buttato giù 34 hot dog.

