Tolto ai genitori nel '97: ecco "Veleno", la commovente canzone di Naga - VIDEO

Uno dei bambini sottratti ai propri genitori nell’ambito dell’inchiesta della fine degli anni '90 relativa a presunti casi di pedofilia nella Bassa Modenese ha pubblicato su Youtube un video di una sua canzone, "Veleno", dove ricostruisce la vicenda. Si tratta di Nik, in arte Naga, oggi 24enne, figlio di Federico Scotta, finito in carcere a seguito dell’inchiesta. La vicenda dei presunti pedofili della Bassa è stata al centro di un podcast di Pablo Trincia che mette fortemente in dubbio l’intero caso giudiziario. Di recente è stata prodotta una serie su Amazon, che si basa in buona parte sulla ricostruzione dello stesso Trincia. Proprio Trincia ha commentato così, sulla sua pagina Facebook, la pubblicazione del brano: «Nik, uno dei bimbi di Veleno (figlio biologico di Federico Scotta, allontanato quella famosa notte del 7 luglio 1997 a Mirandola) ha scritto una canzone che più di una volta mi ha fatto piangere». (ANSA)

