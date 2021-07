Paura per Riccardo Muti, cade durante i festeggiamenti del suo 80esimo compleanno

Il Maestro Riccardo Muti è tornato ieri al conservatorio di San Pietro a Majella per festeggiare i suoi 80 anni. In queste stesse sale, Muti si è formato da giovane. Ad accoglierlo, all’esterno del conservatorio situato nel cuore del centro storico di Napoli, tanti appassionati di musica, cittadini che hanno voluto fargli sentire il calore della sua città. «Bentornato a casa, Maestro» ha detto il direttore del conservatorio, Carmine Santaniello, che ha invitato Muti a tornare al conservatorio per inaugurare la Sala Scarlatti oggetto di restauro.

Purtroppo, proprio mentre nella sala veniva intonato il classico 'Tanti auguri', il Maestro è caduto (per fortuna senza senza conseguenze) inciampando mentre stava portando sul palco la torta di compleanno.

