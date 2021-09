Per la prima volta in video a colori l'ultima tigre della Tasmania a 85 anni dall'estinzione

A 85 anni dalla sua estinzione, arriva il primo video a colori di una tigre della Tasmania, marsupiale carnivoro vissuto in Australia, Tasmania e Nuova Guinea. Il National Film and Sound Archive of Australia ha infatti lavorato un video, girato in bianco e nero, allo zoo di Beaumaris, a Hobart, nell'isola australiana della Tasmania, nel dicembre del 1933 che riprendeva Benjamin, l'ultimo esemplare di tilacino (questo il nome originale della specie) ancora in vita. Il negativo da 35 mm era in buone condizioni ma ci sono volute 200 ore di lavoro per colorarlo. Benjamin morì il 7 settembre 1936.

