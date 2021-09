Dopo Italia-Lituania, l'ira di Roberto Mancini bloccato in autostrada: "Vergognatevi" - VIDEO

Prima la vittoria super a Reggio Emilia contro la Lituania (5-0) nelle qualificazioni ai Mondiali, poi la disavventura per Roberto Mancini mentre tornava a casa in auto intorno a mezzanotte quando è rimasto bloccato in autostrada: "Queste sono le autostrade italiane, arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi l'autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi ma in tanti dovete vergognarvi", ha scritto il Commissario Tecnico, taggando Autostrade per l'Italia.

E durante il video postato come storia sul suo profilo di Instagram si sente anche un "porca tr**a". Una disavventura che ha guastato un po' l'umore di Mancini dopo il successo di ieri sera che ha sancito anche l'ennesimo record portando a 37 la striscia di risultati utili consecutivi per la sua Italia con 28 vittorie e 9 pareggi.

© Riproduzione riservata