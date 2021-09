Il messaggio del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi: "La scuola straordinaria avventura". IL VIDEO

"Bentornati. A voi, a tutti i vostri insegnanti, al personale e alle vostre famiglie, buon primo giorno di scuola. La scuola è la straordinaria avventura dell’imparare insieme, esplorare mondi nuovi e nuovi incontri". Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in un messaggio video agli studenti.

«Ho provato grande emozione abbiamo visto i bambini con la mascherina ma con gli occhi che ridevano: questa è stata una grande gioia per tutti». Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a Rainews 24. «Quest’anno per la prima volta abbiamo tutti i docenti al loro posto ora, non a ottobre, 60 mila di ruolo e 60 mila incarichi annuali. Le classi pollaio sono meno del 3% e abbimo messo molte risorse per risolvere il problema, tante le risorse anche per i trasporti. Abbiamo parlato con tutti, le nostre scuole dimostrano di essere pronte», ha proseguito il ministro Bianchi il quale ha ricordato che la scuola italiana impegna oltre 1 milione di persone tra il personale scolastico e quasi 10 milioni di alunni.

