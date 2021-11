Lele Adani protagonista del nuovo trailer di Rocco Hunt girato alle "vele" di Scampia

Gli incroci tra calcio e musica sono molteplici e quindi non stiamo parlando di una novità assoluta, ma di sicuro ha sorpreso molti l’inattesa collaborazione rivelata da Rocco Hunt con Lele Adani, ex-calciatore e oggi celebre commentatore televisivo e personalità del web.

L’opinionista Rai, fino a qualche mese fa a Sky Sport, è infatti divenuto molto popolare nell’ultimo anno e mezzo su Instagram e poi su Twitch per le sue dirette assieme a Bobo Vieri. Da commentatore del calcio in tv, Adani si è affermato come un vero e proprio personaggio pop, e il passo alla musica è, in un certo senso, cosa ovvia.

Una rivelazione inaspettata, quella fatta nel primo pomeriggio di lunedì 1° novembre da Rocco Hunt, noto cantante rap campano (al secolo Rocco Pagliarulo) di 26 anni, vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione Nuove Proposte. Lele Adani, infatti, risulta essere tra i collaboratori del nuovo disco del rapper plurivincitore del disco di platino

Il prossimo 5 novembre, infatti, uscirà Rivoluzione, il quinto album di studio di Rocco Hunt, che arriva a due anni di distanza dal precedente Libertà. Anticipato negli scorsi mesi da singoli di gran successo come Fantastica, realizzato assieme ai Boomdabash, e a Un bacio all’improvviso, in collaborazione con Ana Mena (con cui, l’anno scorso, Rocco Hunt aveva realizzato la hit A un passo dalla luna).

Per supportare il lancio del disco, Rocco Hunt ha infine diffuso su YouTube un breve video (un minuto appena) intitolato Nel Percorso, in cui Lele Adani accompagna un ragazzino a giocare a calcio in un campetto nel quartiere napoletano di Scampia.

