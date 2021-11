Beckham si prepara al Natale: dipinge l'albero... a pallonate VIDEO

L'ex stella del Manchester United non ha perso il tocco magico: "Ho creato un po' di casino oggi al lavoro", ha scritto nella didascalia al video pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Beckham (@davidbeckham)

Piedi scalzi e pieni di colore. Servono per calciare il pallone creando un’opera d’arte. A pallonate. L’ex campione di Man UTD, Real Madrid e Milan si è divertito a dare forma ad un albero di Natale per fare gli auguri a modo suo, e lo ha fatto non come spesso accade con mani e pennelli, ma con i piedi. Ha dipinto i palloni di colori diversi, iniziando a calciarli su una tela di grandi dimensioni.

Il resto lo hanno fatto i piedi educatissimi e la capacità di mettere insieme i colori al posto giusto, ma anche i tiri precisi. Ne è venuta fuori un’opera bellissima e un video che sta diventando virale.

© Riproduzione riservata