Un bacio schioccato sotto il muschio, come tradizione vuole, in un perfetto clima natalizio. A scambiarselo sono un uomo e Babbo Natale, protagonisti dello spot realizzato in Norvegia con lo scopo di celebrare i diritti dei gay in occasione dei 50 anni dalla depenalizzazione dell'omosessualità nel Paese scandinavo.

